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Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения

Предлагается законодательно обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга и после завершения военного положения.

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Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения

08:10, 7 июля 2023
Предлагается законодательно обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга и после завершения военного положения.
Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения
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Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» и оппозиции среди которых глава комитета по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко и нардеп Виктория Подгорная зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9463 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных положений законодательства в сфере электронных коммуникаций. которым предлагается обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга в селах и после прекращения военного положения

Как отмечается в пояснительной записке, на 1 января 2022 года по данным Госстата 5529 населенных пунктов, где присутствует только один оператор мобильной связи. К тому же в небольшие населенные пункты, где может быть не представлен их оператор из-за боевых действий, переехало значительное количество людей, пользующихся услугами национального роуминга.

«Для того чтобы после прекращения военного положения люди, которые изменили свое место жительства и переехали в населенные пункты, где представлен только один оператор, не потеряли возможность пользоваться услугами своего домашнего оператора – необходимо ввести обязательный национальный роуминг и после окончания военного положения для населенных пунктов с количеством жителей менее 2 тыс. человек», - отмечается в записке.

В этой связи предлагается установить, что мобильные операторы обязаны заключить договоры национального роуминга для предоставления услуг мобильной связи и интернета в населенных пунктах, где проживают менее 2 тысяч человек, то есть в селах. При этом если операторы не смогут договориться об условиях и тарифах на услуги роуминга, то их определит регулятор.

По мнению авторов, указанные изменения обеспечат наличие связи при путешествии по стране независимо от того, каким оператором пользуется абонент, если в населенном пункте имеется покрытие хотя бы одного мобильного оператора.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Минреинтеграции рассказали, как подключиться к другой сети, если исчезло покрытие мобильного оператора.

Автор: Ярослав Конощук

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