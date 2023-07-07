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Депутати хочуть залишити національний роумінг у селах і після завершення воєнного стану

08:10, 7 липня 2023
Пропонується законодавчо зобов’язати мобільних операторів надавати послуги національного роумінгу і після завершення воєного стану.
Депутати хочуть залишити національний роумінг у селах і після завершення воєнного стану
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Група народних депутатів з фракції «Слуга народу»  та опозиції серед яких очільник комітету з питань цифрової трансформації Михайло Крячко та нардеп Вікторія Подгорна зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9463 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій, яким пропонується зобов’язати мобільних операторів надавати послуги національного роумінгу у селах і після припинення воєнного стану.

Як зазначається у пояснювальній записці, станом на 1 січня 2022 року за даними Держстату 5529 населених пунктів, де присутній лише один оператор мобільного зв’язку. До того ж у невеликі населені пункти, де може бути не представленим їхній оператор через бойові дії переїхала значна кількість людей, що користуються послугами національного роумінгу.

«Для того, щоб після припинення воєнного стану люди, які змінили своє місце проживання та переїхали до населених пунктів, де представлено лише одного оператора, не втратили можливість користуватись послугами свого домашнього оператора – необхідно запровадити обов’язковий національний роумінг і після закінчення воєнного стану для населених пунктів із кількістю мешканців менше ніж 2 тис. осіб», - зазначається у записці.

У зв’язку з цим пропонується встановити, що мобільні оператори зобов’язані укласти договори національного роумінгу для надання послуг мобільного зв’язку та інтернету у населених пунктах, де проживає менше 2 тисяч осіб, тобто у селах. При цьому, якщо оператори не зможуть домовитися про умови та тарифи на послуги роумінгу то їх визначить регулятор.

На думку авторів зазначені зміни забезпечать наявність зв’язку при подорожі країною незалежно від того, яким оператором користується абонент, якщо в населеному пункті є покриття хоча б одного мобільного оператора.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Мінреінтеграції розповіли як підключитися до іншої мережі, якщо зникло покриття мобільного оператора.

Автор: Ярослав Конощук

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