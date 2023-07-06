На Говерлі блискавка вбила двох людей, серед них — дитина, фото

Внаслідок удару блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка.

Фото: ДСНС

На горі Говерла внаслідок удару блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка. Також є постраждала. Про це повідомляє ДСНС.

За інформацією рятувальників, сьогодні вдень медпрацівники повідомили, що на Говерлі, а саме на синьому маршруті, через удар блискавки постраждали троє людей, зокрема 11-річна дівчинка.

До місця події направили рятувальників. Коли вони прибули туди, дівчинка та чоловік уже були мертві.

Постраждалу жінку у шоковому стані супроводжували до посту Заросляк та передали медикам.

Рятувальники наголошують, що під час грози у горах необхідно ховатися у заглибленні. При цьому потрібно позбавитися металевих речей, також заборонено торкатися металевих і залізних конструкцій.

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