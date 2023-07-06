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  1. В Україні

Зеленський у Болгарії підписав декларацію про членство України в НАТО

20:20, 6 липня 2023
Декларація засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови.
Зеленський у Болгарії підписав декларацію про членство України в НАТО
Фото: ОП
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Після зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

Як пише Жовква, Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

Що це означає:

деклараціязасвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови;

Болгарія визнає, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для Альянсу;

Болгарія вітає досягнення України в просування на шляху до НАТО, зокрема в досягненні взаємосумісності з Альянсом. Також підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України й імплементації стандартів НАТО;

декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати підтримку Україні як з боку Альянсу, так й на двосторонньому рівні;

Болгарія разом з міжнародними організаціями, союзниками й партнерами підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

"До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває - працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту", - зазначив Жовква.

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