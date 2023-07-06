Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

Декларация свидетельствует, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия

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После встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

Как пишет Жовква, Болгария стала 22-й страной, с которой Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.

Что это означает:

декларация свидетельствует, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия;

Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для Альянса;

Болгария приветствует достижения Украины в продвижении на пути к НАТО, в частности в достижении взаимосовместимости с Альянсом. Также подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины и имплементации стандартов НАТО;

декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать поддержку Украине как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне;

Болгария вместе с международными организациями, союзниками и партнерами подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении и отстройке Украины.

"До Вильнюсского Саммита НАТО остаются считанные дни. Но работа продолжается - работаем с партнерами одновременно на нескольких треках для обеспечения максимальной результативности саммита", - сообщил Жовква.

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