Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский подписал закон о возможности ограничения доступа к сайтам интернет-магазинов: при каких условиях

Подписанным законом предоставлено право Госпродпотребслужбы обращаться к провайдерам по ограничению доступа к сайтам интернет-магазинов.

В Высшем совете правосудия сообщили, кто будет определять направления деятельности ВСП на следующие четыре года

Совет правосудия создал группу для формирования стратегии деятельности ВСП на 2023-2027 годы.

Зеленский подписал закон о внесудебном урегулировании споров между предпринимателями и потребителями

Закон предусматривает возможность внесудебного урегулирования споров между предпринимателями и потребителями по товару не дороже 50 тысяч гривен и гарантийного ремонта и устанавливает минимальный гарантийный срок на товары.

НАПК хочет, чтобы министры, чиновники и судьи окончательно отказались от бизнеса до вступления в должности

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить осуществление полномочий народным депутатам, министрам, судьям, топ-чиновникам до окончательного отказа от бизнеса или выхода из состава наблюдательных советов.

КСУ опубликовал Решение о неконституционности штрафа в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд опубликовал текст Решения, которым признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

  1. В Украине

Зеленский сообщил о визите в Чехию: подробности

20:07, 6 июля 2023
В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация «формулы мира», восстановление Украины, отметил Президент.
Зеленский сообщил о визите в Чехию: подробности
Фото: ОП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Володимир Зеленський повідомив про неоголошений візит до Чехії після поїздки до Болгарії.

За його словами, у Празі він проведе переговори з чеськими президентом і прем'єром Петром Павелом та Петром Фіалою, а також спікерами парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, і зустрінеться з "членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ".

"У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація "формула миру", відбудова України", – додав голова держави.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський був з офіційним візитом у Болгарії. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова