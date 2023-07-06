Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко встретился с послами G7 и обсудил работу судов в условиях войны

Послы отметили важность продолжения судебной реформы в Украине, возвращение доверия к Верховному Суду и заверили в своей готовности оказывать необходимую экспертную помощь.

Фото: ВС

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко обсудил с послами стран Большой семерки (G7) и Председателем Представительства ЕС в Украине работу судов в условиях войны, новые категории дел о военных преступлениях и вопросы возобновления доверия к Верховному Суду. Об этом сообщает ВС.

Послы отметили важность продолжения судебной реформы в Украине, возвращение доверия к Верховному Суду и заверили в своей готовности оказывать необходимую экспертную помощь.

Станислав Кравченко выразил благодарность за поддержку нашей страны в ее борьбе против российского агрессора и призвал в дальнейшем помогать Украине.

Как мы писали, 23 июня состоялось заседание СНБО, на котором члены СНБО включая Президента Владимира Зеленского рассмотрели вопрос ускорения судебной реформы в Украине и преодоления проявлений коррупции в системе правосудия. По этому вопросу докладывали глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

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