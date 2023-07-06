Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко зустрівся з послами G7 і обговорив роботу судів в умовах війни

Посли наголосили на важливості продовження судової реформи в Україні, поверненні довіри до Верховного Суду та запевнили у своїй готовності надавати необхідну експертну допомогу.

Фото: ВС

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко обговорив із послами країн Великої сімки (G7) та Головою Представництва ЄС в Україні роботу судів в умовах війни, нові категорії справ про воєнні злочини та питання відновлення довіри до Верховного Суду. Про це повідомляє ВС.

Посли наголосили на важливості продовження судової реформи в Україні, поверненні довіри до Верховного Суду та запевнили у своїй готовності надавати необхідну експертну допомогу.

Станіслав Кравченко висловив подяку за підтримку нашої країни в її боротьбі проти російського агресора і закликав надалі допомагати Україні.

Як ми писали, 23 червня відбулося засідання РНБО, на якому члени РНБО включно з Президентом Володимиром Зеленським розглянули питання прискорення судової реформи в Україні та подолання проявів корупції в системі правосуддя. З цього питання доповідали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов та віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

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