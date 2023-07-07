Финляндия усилила ограничения на въезд граждан рф

Гражданам рф, которые едут в командировку, въезд через финскую границу будут разрешать только в случае поездки непосредственно в Финляндию – транзит будет запрещен.

Финляндия расширила ограничения на въезд и транзит граждан рф. Об этом заявили в МИД Финляндии.

Правительство решило сохранить введенный ранее запрет на туристические поездки граждан россии, как и на транзитный проезд для них через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны.

Кроме того, появятся ограничения для деловых поездок, въезда россиян-студентов и владельцев недвижимости на территории Финляндии.

Гражданам рф, которые едут в командировку, въезд через финскую границу будут разрешать только в случае поездки непосредственно в Финляндию – транзит будет запрещен. Кроме того, нужно будет доказать, что такой бизнес-путешественник действительно имеет уважительную причину для личного приезда.

Владельцам недвижимости также придется объяснять причины приезда.

Студентам в дальнейшем позволят участвовать только в программах для получения ученой степени или в рамках обмена.

Данное решение является обновлением к решению от 29 сентября 2022 года. Новые правила вступят в силу с полуночи 10 июля.

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