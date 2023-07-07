В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

6 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9462 по усовершенствованию положений о судебном контроле.

Законопроектом предложено дополнить ХПК, ГПК и КАС Украины следующими положениями:

1) установить, что неисполнение должником решения суда об обязательстве совершить определенные действия в отношении имущества взыскателя или имущества, присужденного в пользу взыскателя, в течение двух месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, является самостоятельным основанием для изменения способа и порядка исполнения такого судебного решение путем взыскания с должника стоимости соответствующего имущества;

2) определить категории административных дел, в которых суд будет обязан применять меры судебного контроля по обращению взыскателя, ведь в настоящее время это относится к его полной дискреции;

3) установить, что в административном судопроизводстве отсутствие исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда не препятствует суду применить меры судебного контроля;

4) установить, что если решение суда вступило в законную силу то отсутствие материалов судебного дела в связи с их истребованием не препятствует суду применить меры судебного контроля, кроме случая приостановления исполнения судебного решения судом кассационной инстанции или остановки исполнительного производства;

5) установить, что если должником является коллегиальный орган, по результатам рассмотрения отчета о выполнении решения суда или в случае неподачи такого отчета судья своим определением может наложить штраф на членов такого коллегиального органа, которые в пределах своих полномочий, задач или функции не обеспечили исполнение решения суда;

6) установить требования к форме и содержанию жалобы на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или иного должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения в гражданском и хозяйственном судопроизводстве;

7) установить, что в исключительных случаях срок для рассмотрения соответствующей жалобы может быть продлен не более чем на двадцать дней по мотивированному ходатайству одной из сторон или по инициативе суда;

8) установить, что в отдельных категориях гражданских и хозяйственных дел суд, принявший судебное решение, по письменному заявлению взыскателя может обязать должника подать в установленный судом срок отчет об исполнении судебного решения. Устанавливаются условия для реализации соответствующего права взыскателем, правила рассмотрения соответствующего заявления;

9) для административного, гражданского и хозяйственного судопроизводства предлагается предусмотреть минимальный и предельный срок, в пределах которого суд будет устанавливать должнику срок для представления отчета о исполнении судебного решения.

Автор: Наталья Мамченко

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