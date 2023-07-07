Гоструда напоминает нюансы предоставления дополнительного отпуска во время войны

В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщает о нюансах предоставления дополнительного отпуска во время войны.

В соответствии с позицией 77 раздела XXXIII «Общие профессии во всех отраслях хозяйства» Приложения 1 Списка производств, цехов, профессий и должностей, занятость работников в которых дает право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда и за особый характер труда, утвержденным постановлением КМУ от 17.11.1997 г. № 1290 (в редакции постановления КМУ от 07.07.2022 г. № 767), правом на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 4 календарных дней пользуются повара, работающие у плиты.

Конкретная продолжительность отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.

Во время военного положения действует Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон № 2136), согласно части 1 статьи 12 которого в период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарные деньки за текущий рабочий год.

Возможность оформления в период военного положения ежегодных дополнительных, социальных, учебных и других отпусков продолжительностью и на условиях, определенных законодательством об отпусках, не ограничивается Законом №2136.

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