Гоструда напоминает нюансы предоставления дополнительного отпуска во время войны

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщает о нюансах предоставления дополнительного отпуска во время войны.
В соответствии с позицией 77 раздела XXXIII «Общие профессии во всех отраслях хозяйства» Приложения 1 Списка производств, цехов, профессий и должностей, занятость работников в которых дает право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда и за особый характер труда, утвержденным постановлением КМУ от 17.11.1997 г. № 1290 (в редакции постановления КМУ от 07.07.2022 г. № 767), правом на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 4 календарных дней пользуются повара, работающие у плиты.
Конкретная продолжительность отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.
Во время военного положения действует Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон № 2136), согласно части 1 статьи 12 которого в период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарные деньки за текущий рабочий год.
Возможность оформления в период военного положения ежегодных дополнительных, социальных, учебных и других отпусков продолжительностью и на условиях, определенных законодательством об отпусках, не ограничивается Законом №2136.
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