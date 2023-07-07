Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК

В НАПК ожидают решений Высшего антикоррупционного суда.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

Спасателей, саперов и электриков освободят от обязанности подачи деклараций

Кроме ГСЧС, также будут освобождены от необходимости подачи деклараций лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы.

  1. В Украине

Гоструда напоминает нюансы предоставления дополнительного отпуска во время войны

07:52, 7 июля 2023
В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.
Гоструда напоминает нюансы предоставления дополнительного отпуска во время войны
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщает о нюансах предоставления дополнительного отпуска во время войны.

В соответствии с позицией 77 раздела XXXIII «Общие профессии во всех отраслях хозяйства» Приложения 1 Списка производств, цехов, профессий и должностей, занятость работников в которых дает право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда и за особый характер труда, утвержденным постановлением КМУ от 17.11.1997 г. № 1290 (в редакции постановления КМУ от 07.07.2022 г. № 767), правом на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 4 календарных дней пользуются повара, работающие у плиты.

Конкретная продолжительность отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.

Во время военного положения действует Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон № 2136), согласно части 1 статьи 12 которого в период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарные деньки за текущий рабочий год.

Возможность оформления в период военного положения ежегодных дополнительных, социальных, учебных и других отпусков продолжительностью и на условиях, определенных законодательством об отпусках, не ограничивается Законом №2136.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду