В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

В Уголовный процессуальный кодекс внесут изменения после событий в Шевченковском районном суде, которые имели место 5 июля, когда обвиняемый Игорь Гуменюк в конвойном помещении взорвал взрывное устройство, которое каким-то образом смог пронести в суд.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета Верховной Рады, народный депутат от «Слуги народа» Денис Маслов.

Напомним, в Совете судей отметили, что Игорь Гуменюк почти 8 лет как подсудимый ожидал справедливого и законного приговора.

В свою очередь Денис Маслов подчеркнул, что Верховная Рада примет законопроект 5661, который с 2021 года находится в Верховной Раде и предусматривает ответственность за злоупотребление процессуальными правами со стороны участников процесса.

В соответствии с этим законопроектом следственный судья может признать злоупотреблением процессуальными правами со стороны адвоката, например, подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства (заявления) для решения вопроса, который уже решен следственным судьей, заявление заведомо безосновательное отвода и др.

«Изменения в УПК давно назрели. Законодательная инициатива в этом направлении уже существует. Законопроект №5661, подготовленный с участием профессионального сообщества судей и зарегистрированный в Парламенте еще в 2021 году, предусматривает ответственность за злоупотребление процессуальными правами участниками уголовного процесса, включая неявки адвокатов и прокуроров, другие затягивания рассмотрения дел. Его уже давно нужно принять», – отметил Денис Маслов.

Законопроект, о котором говорит депутат, предусматривает введение в УПК статьи 24-1 «Недопустимость злоупотребления процессуальными правами».

Согласно ей:

участники уголовного производства должны добросовестно пользоваться процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами не допускается.

следственный судья, суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащими принципам уголовного производства, в частности подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства (заявления) для решения вопроса, который уже решен следственным судьей, судом, при отсутствии других оснований или новых обстоятельств, заявление заведомо безосновательного отвода или совершение других действий, направленных на безосновательное затягивание уголовного производства или препятствование исполнению судебного решения.

Следственный судья, суд принимает меры по предотвращению злоупотребления процессуальными правами. В случае злоупотребления участником уголовного производства процессуальными правами, следственный судья, суд может применять к нему меры, определенные УПК (в том числе денежное взыскание).

Если подача жалобы, заявления, ходатайства признается злоупотреблением процессуальными правами, следственный судья, суд своим мотивированным определением вправе оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство.

Злоупотребление правами является основанием для наложения денежного взыскания.

Законопроект предлагает, что следственный судья, суд сможет постановить определение о наложении на участника уголовного производства денежного взыскания в сумме от 0,5 до трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случаях:

1) невыполнения процессуальных обязанностей, в частности уклонение от совершения действий, возложенных следователем судьей, судом на участника уголовного производства, неприбытие без уважительных причин по вызову следователя, прокурора, следственного судьи, суда;

2) злоупотребление процессуальными правами, совершение действий или допущение бездействия с целью затягивания уголовного производства, судебного разбирательства.

Следственный судья, суд сможет постановить определение о наложении на участника уголовного производства денежного взыскания на сумму от трех до десяти размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случаях:

1) повторного или систематического невыполнения процессуальных обязанностей;

2) неоднократного злоупотребление процессуальными правами.

Постановление о наложении денежного взыскания будет являться исполнительным документом. Взыскателем по такому исполнительному документу является Государственная судебная администрация Украины. Суммы денежного взыскания относят к доходам специального фонда Государственного бюджета и используются для финансирования обеспечения местных и апелляционных судов.

Автор: Наталья Мамченко

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