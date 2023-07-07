Держпраці нагадує нюанси надання додаткової відпустки під час війни

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці повідомляє нюанси надання додаткової відпустки під час війни.

Відповідно до позиції 77, розділу XXXIII «Загальні професії в усіх галузях господарства» Додатка 1 Списку виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ від 07.07.2022 р. № 767), правом на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 4 календарних днів користуються кухарі, які працюють біля плити.

Конкретна тривалість відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Під час воєнного стану діє Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон № 2136), відповідно до частини 1 статті 12 якого у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Можливість оформлення протягом періоду воєнного стану щорічних додаткових, соціальних, навчальних та інших відпусток тривалістю та на умовах, визначених законодавством про відпустки, не обмежується Законом №2136.

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