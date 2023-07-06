Зеленський повідомив про візит до Чехії: подробиці

У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація "формула миру", відбудова України, зазначив Президент.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про неоголошений візит до Чехії після поїздки до Болгарії.

За його словами, у Празі він проведе переговори з чеськими президентом і прем'єром Петром Павелом та Петром Фіалою, а також спікерами парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, і зустрінеться з "членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ".

"У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація "формула миру", відбудова України", – додав голова держави.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський був з офіційним візитом у Болгарії.

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