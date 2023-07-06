На Говерле молния убила двух человек, среди них — ребенок, фото

В результате удара молнии погибли мужчина и 11-летняя девочка.

Фото: ГСЧС

На горе Говерла в результате удара молнии погибли мужчина и 11-летняя девочка. Также есть пострадавшая. Об этом сообщает ГСЧС.

По информации спасателей, сегодня днем медработники сообщили, что на Говерле, а именно на синем маршруте, из-за удара молнии пострадали три человека, в том числе 11-летняя девочка.

К месту происшествия направили спасателей. Когда они прибыли туда, девочка и мужчина уже были мертвы.

Пострадавшую женщину в шоковом состоянии сопровождали к посту Заросляк и передали медикам.

Спасатели отмечают, что во время грозы в горах необходимо прятаться в углублении. При этом нужно избавиться от металлических вещей, также запрещено касаться металлических и железных конструкций.

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