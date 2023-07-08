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Блискавка влучила у житловий будинок в Броварах

22:58, 8 липня 2023
Внаслідок удару блискавки сталася пожежа.
Блискавка влучила у житловий будинок в Броварах
Фото: поліція
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У місті Бровари Київської області блискавка влучила у приватний житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Внаслідок удару блискавки сталася пожежа у приватному будинку, який розташований по вулиці Пластунська.

"Наразі займання приміщення локалізовано. На щастя, потерпілих немає", - зазначають у поліції.

Раніше ми писали, що 7 липня Київ накрила сильна злива. Частина вулиць пішла під воду.

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