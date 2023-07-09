Нова процедура іспитів на право керування автомобілем - відомі результати за перший місяць експерименту

У Головному сервісному центрі МВС повідомили про підсумки першого місяця складення теоретичних та практичних іспитів на право керування автомобілем за новою процедурою.
Нагадаємо, що нова процедура, яка поки що реалізується у вигляді експерименту в деяких сервісних центрах Київської, Одеської, Вінницької та Львівської областей, передбачає значне підвищення контролю під час іспитів як щодо кандидатів на отримання посвідчення водія, так і щодо екзаменаторів сервісних центрів.
Так, процедура як теоретичного, так і практичного іспитів повністю фіксується на відео. Також, повністю фіксуються і розмови між кандидатами на отримання посвідчення водія та екзаменаторами.
У підсумку, фактично виключається ситуація, коли екзаменатор може «закрити очі» на певні недоліки в діях кандидатів. Одночасно кандидати отримують можливість для оскарження балів, отриманих під час іспитів, якщо вважають, що мало місце упереджене ставлення до них з боку екзаменатора.
Результати іспитів за новими правилами
Як повідомили в Головному сервісному центрі МВС, результати складання іспитів за новими правилами у червні виявилися наступними:
теоретичні іспити з першого разу успішно склали 25% кандидатів у водії
практичні іспити з першого разу успішно склали 33% кандидатів у водії
Таким чином, теоретичний іспит з першого разу вдало склав кожен четвертий кандидат у водії, а практичний – кожен третій.
Цікаво, що результати іспитів досить суттєво відрізняються в залежності від області, де проводився експеримент.
Досить високий показник якості іспитів вдалося досягти у Львівський області – теоретичний іспит з першого разу тут вдало склали 24% громадян, а практичний – 44%.
Також, в лідерах Одеська область – вдало склали теорію з першого разу 22% громадян, а практику – 41% кандидатів.
У Вінницькій області з першого разу вдало подолали теорію 31% кандидатів у водії, а практику – 25% бажаючих отримати водійське посвідчення.
Разом з тим, не високі результати показала Київська область – теоретичний іспит з першої спроби вдало склали 27% кандидатів, а практичний іспит – лише 18% бажаючих отримати водійське посвідчення.
Як було за старої процедури
За даними ГСЦ, в цілому результати іспитів за новою процедурою не надто сильно відрізняються від тієї, що діє зараз.
Так, у травні у сервісних центрах Львівської області з першого разу вдало склали теоретичний іспит 26% кандидатів у водії, а практичний іспит – 45%.
У сервісних центрах Вінницької області у травні теоретичний іспит з першого разу вдало склали 28%, а практичний – теж 28%.
В Одеський області теорію з першого разу успішно склали 22% громадян, а практику – 42%.
В Київській області теоретичний іспит у травні вдало склали 25% бажаючих отримати водійське посвідчення, а в практичний іспит – 27%.
Нагадаємо, що експеримент з новою процедурою розпочався 1 червня у визначених сервісних центрах Львівської, Київської, Одеської та Вінницької областей.
Згідно з даними ГСЦ, у 2022 році з першого разу теоретичний іспит в цілому склали успішно 42% громадян, а практичний іспит – 62% кандидатів.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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