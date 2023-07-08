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  1. У світі

Спортсменів із росії та Білорусі допустили до Азійських ігор-2023

16:48, 8 липня 2023
Вони виступатимуть у нейтральному статусі, без національної символіки, а їхні результати не враховуватимуть у медальному заліку.
Спортсменів із росії та Білорусі допустили до Азійських ігор-2023
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Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в Азійських іграх 2023 року під нейтральним статусом. Про це пише профільне видання про олімпійський спорт Inside The Games.

Рішення про участь росіян та білорусів ухвалено на засіданні генеральної асамблеї Олімпійського комітету Азії, який проводить Азіатські ігри.

Так, близько 500 спортсменів з росії та Білорусі будуть допущені до участі в цьогорічних Азійських іграх у Ханчжоу.

Це допоможе атлетам країн-агресорів кваліфікуватися на Олімпійські ігри в Парижі наступного року.

Однак 31 міжнародна федерація з олімпійських видів спорту, які будуть у програмі Парижа-2024, самі визначатимуть, чи допускати російських та білоруських спортсменів до Азійських ігор 2023 року.

Російські та білоруські спортсмени не матимуть права на медалі.

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