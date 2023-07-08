Спортсменов из россии и Беларуси допустили к Азиатским играм-2023

Они будут выступать в нейтральном статусе, без национальной символики, а их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Российские и белорусские спортсмены примут участие в Азиатских играх 2023 года под нейтральным статусом. Об этом пишет профильное издание об олимпийском спорте Inside The Games.

Решение об участии россиян и белорусов было принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии, который проводит Азиатские игры.

Так, около 500 спортсменов из россии и Беларуси будут допущены к участию в нынешних Азиатских играх в Ханчжоу.

Это поможет атлетам стран-агрессоров квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.

Однако 31 международная федерация по олимпийским видам спорта, которые будут в программе Парижа-2024, сами будут определять, допускать ли российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены не будут иметь права на медали.

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