Стало известно, сколько сельскохозяйственных земель разминировали на Киевщине

В настоящее время разминировано только 6% сельхозугодий.

Взрывотехники в Киевской области обследовали четверть сельскохозяйственных земель, а разминировали 600 га. Об этом идет речь в сообщении Киевской ОВА.

«В результате активных боевых действий, которые велись на территории Киевщины из-за полномасштабного вторжения рф, 10,410 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения нуждалось в проверке на предмет разминирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года обследовали 2,514 тыс. га, фактически разминировано — 0,654 тыс. га (или около 6% всех земель, требующих проверки и разминирования).

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