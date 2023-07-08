Украина достигла тактических успехов в районе Бахмута, — Институт изучения войны

Как отмечают аналитики, успехов украинская армия достигла в районе поселка Ягодное (2 км севернее Бахмута), а также достигли частичного успеха вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники добились тактически значимых успехов в районе Бахмута Донецкой области и продолжили контрнаступление как минимум на трех других участках фронта. Об этом говорится в отчете ISW.

Как отмечают аналитики, успехов украинская армия достигла в районе поселка Ягодное (2 км севернее Бахмута), а также достигли частичного успеха вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

В отчете ссылаются на заявление командующего Сухопутными войсками Украины генерала-полковника Александра Сырского, который отметил, что ВСУ установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Также, как отмечают эксперты, украинские войска продолжают контрнаступление на юге Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

"В свою очередь Минобороны рф и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в направлении Кременной Луганской области вдоль границы Харьковской и Луганской областей", - указали аналитики.

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