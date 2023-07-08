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Португалия присоединилась к декларации о вступлении Украины в НАТО

16:11, 8 июля 2023
Уже 23 страны поддерживают вступление Украины в Альянс.
Португалия присоединилась к декларации о вступлении Украины в НАТО
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Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта приняли совместную декларацию по членству Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В совместной декларации говорится, что Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда «для этого появятся соответствующие условия».

«Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», - говорится в декларации.

При этом декларация Португалия подтверждает поддержку Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, готовность поддерживать ее в различных форматах и организациях, а также признание европейских стремлений Киева.

Кроме того, в рамках НАТО государство продолжает оказывать военную поддержку.

Также Португалия поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

В документе премьер Португалии подтвердил, что Лиссабон готов участвовать в послевоенном обновлении и восстановлении украинских территорий.

Таким образом, уже 23 страны поддерживают вступление Украины в НАТО.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна на предстоящем саммите НАТО ожидает получить гарантию приглашения в Альянс. 

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.

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