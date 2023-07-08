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  1. В Украине

В Офисе Президента уверены, что война Украины и рф не затянется на годы

21:42, 8 июля 2023
Ресурсы россии постепенно сокращаются.
В Офисе Президента уверены, что война Украины и рф не затянется на годы
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Война между Украиной и рф не сможет затянуться на годы. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Meduza.

Как пояснил Подоляк, ресурсные возможности Украины постепенно растут. Несмотря на то, что наша страна быстро не получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, однако в будущем темпы будут расти, поскольку военно-промышленные комплексы нашей страны и партнеров работают все интенсивнее.

«Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц – а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений», – отметил Подоляк.

Между тем, ресурсы рф постепенно сокращаются. По словам советника руководителя Офиса Президента, враг потратил практически все, что имел до войны, а докупать где-нибудь те или иные материалы для производства новых объемов оружия и ракет — это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке.

«Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, здесь нужно с большим дисконтом продавать свой товар и вместе с большой прибавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии рф», - добавил Подоляк.

«Я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это означает финал существования государства», - отметил Подоляк.

В то же время, если рф все же зацепится за вышеупомянутый сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию армии, что, со своей стороны, в будущем приведет к повторной войне.

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