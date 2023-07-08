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  1. В Україні

У Офісі Президента впевнені, що війна України та рф не затягнеться на роки

21:42, 8 липня 2023
Ресурси росії поступово скорочуються.
У Офісі Президента впевнені, що війна України та рф не затягнеться на роки
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Війна між Україною і рф не зможе затягнутись на роки. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Meduza.

Як пояснив Подоляк, ресурсні можливості України поступово зростають. Попри те, що наша країна не отримує швидко ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, однак в майбутньому темпи зростатимуть, оскільки військово-промислові комплекси нашої країни й партнерів працюють дедалі інтенсивніше.

«Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць - а зараз зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь», - відзначив Подоляк.

Тим часом ресурси росії поступово скорочуються. За словами радника керівника Офісу Президента, ворог витратив практично все, що мав до війни, а докуповувати десь ті чи інші матеріали для виробництва нових обсягів зброї й ракет - це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку.

«Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і водночас з великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Усе це позначатиметься на економічному стані рф», - додав Подоляк.

«Я не бачу потенціалу у цієї війни перерости в заморожений конфлікт. Тому що для України це означатиме фінал існування держави», - відзначив Подоляк.

Водночас, якщо росія все ж зачепиться за вищезгаданий сценарій, вона зможе провести додаткову мілітаризацію й модернізацію армії, що, зі свого боку, в майбутньому призведе до повторної війни.

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