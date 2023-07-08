Кличко анонсував запуск станції метро на Виноградар наступного року

За словами мера столиці, відкриття станції метро на Виноградар планується з весни наступного року, якщо для того будуть сприятливі обставини.

Фото: КМДА

У Києві з весни наступного року планують запустити станцію метро на Виноградар. Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

“Якщо у нас не буде форс-мажорних ситуацій чи обставин, з весни наступного року ми плануємо запустити станцію метро на Виноградарі”, - сказав Кличко.

Він підкреслив, що ситуація складна тому, що не вистачає робочих рук - працівників комунальних підприємств, водіїв тощо.

Раніше ми писали, що Віталій Кличко повідомив, на якому етапі зараз будівництво метро на Троєщину й Виноградар в Києві.

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