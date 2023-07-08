Кличко анонсував запуск станції метро на Виноградар наступного року

У Києві з весни наступного року планують запустити станцію метро на Виноградар. Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
“Якщо у нас не буде форс-мажорних ситуацій чи обставин, з весни наступного року ми плануємо запустити станцію метро на Виноградарі”, - сказав Кличко.
Він підкреслив, що ситуація складна тому, що не вистачає робочих рук - працівників комунальних підприємств, водіїв тощо.
Раніше ми писали, що Віталій Кличко повідомив, на якому етапі зараз будівництво метро на Троєщину й Виноградар в Києві.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.