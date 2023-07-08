Україна досягла тактичних успіхів у районі Бахмута, — Інститут вивчення війни

Як зазначають аналітики, успіхів українська армія досягла у районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмута), а також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута Донецької області та продовжили контрнаступальні операції як мінімум на трьох інших ділянках фронту. Про це йдеться у звіті ISW.

Як зазначають аналітики, успіхів українська армія досягла у районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмута), а також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

У звіті посилаються на заяву командувача Сухопутних військ України генерала-полковника Олександра Сирськийого, чкий зазначив, що ВСУ встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Також, як вказують експерти, українські війська продовжують контрнаступ на півдні Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

"У свою чергу, Міноборони рф та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції у напрямку Кремінної Луганської області вздовж кордону Харківської та Луганської областей", - вказали аналітики.

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