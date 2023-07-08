Стало відомо, скільки сільськогосподарських земель розмінували на Київщині

Вибухотехніки на Київщині обстежили чверть сільськогосподарських земель, а розмінували 600 га. Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА.

«Внаслідок активних бойових дій, які велися на території Київщини через повномасштабне вторгнення рф, 10,410 тис. га земель сільськогосподарського призначення потребувало обстеження на предмет розмінування», — говориться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року обстежили 2,514 тис. га, фактично розміновано — 0,654 тис. га (або близько 6% від усіх земель, які потребують обстеження та розмінування).

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