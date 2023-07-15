В Минобороны сообщили, что запрещено снимать и публиковать во время войны

В Минобороны напомнили СМИ, блогерам и гражданам, которые освещают войну и армию об информационной гигиене в социальных сетях. Об этом сообщает Military Media Center.
Что запрещено освещать в военное время:
- наименование частей и подразделений, а также их расположение;
- количество военных в частях и подразделениях;
- количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
- условные отметки объектов.
Информацию о:
- операции, которые производят или планируют;
- систему охраны и обороны воинских частей;
- вооружение и техника военных;
- порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения);
- сбор разведывательных данных;
- перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты);
- воинские части и их тактику, методы действий;
- уникальные операции и способ их выполнения;
- эффективность радиоэлектронной борьбы противника;
- отложенные или отмененные операции;
- пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению;
- планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие);
- информационно-психологические операции, проводящие или планирующие;
- пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины
Не публикуйте в социальных сетях:
- последствия попадания вражеских ракет или снарядов или моменты их пролетов в небе, так вы поможете врагу корректировать огонь;
- время и место "прилетов" (ни в публикациях, ни в комментариях);
- данные о работе украинского ПВО;
- фото, где видны номера, особые отметки и отметки на уничтоженной или сбитой вражеской технике;
- непроверенную информацию о потерпевших или погибших.
В то же время можно распространять информацию о погибших, раненых и пленных оккупантах. Видео с совершением преступления – публикуйте на максимальную аудиторию.
Делайте перепосты официальных сообщений от органов власти и информацию об опровержении фейков.
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