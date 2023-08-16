Данилов ответил на заявления по поводу «медленного контрнаступления»: Это поверхностный взгляд

По словам секретаря СНБО, украинские военные каждый день продвигаются вперед и занимают новые позиции.

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Украинское контрнаступление продвигается, и свидетельством тому является ежедневное уничтожение российских оккупантов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщил Ilsussidiario.

По его словам, мнение о том, что украинское контрнаступление застопорилось, - это поверхностный взгляд.

"Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидация узлов связи, арсеналов и командных пунктов", - добавил секретарь СНБО.

Также он отметил, что глубокий процесс распада россии уже начался, а российский диктатор Путин своим полномасштабным вторжением в Украину только ускорил его.

При этом, по словам Данилова, по итогам войны Украина сможет восстановить свою территориальную целостность.

"Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безоговорочное возвращение всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, под контроль украинских властей", - уточнил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинское контрнаступление отстает от графика, однако идет по плану.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что за деоккупацию каждого мэтра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

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