Хищение 1,6 млн грн на ремонте парка «Почайна»: подозрения получили подрядчик и инженер технадзора

Разница между фактически выполненными работами и указанными в официальных документах составила 1,6 млн грн.

Фото: Киевская городская прокуратура

Двое столичных чиновников подозреваются в завладении 1,6 млн грн во время ремонта парка "Почайна". Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в конце 2020 года КП «Киевский центр развития городской среды» заключило договор с подрядчиком на осуществление капитальных строительных работ отдельных комплексов парка «Почайна», а также договор на выполнение работ по техническому надзору.

Общая сумма строительных работ составила 3,6 млн гривен.

С целью завладения средствами местного бюджета директор подрядной организации и специалист по техническому надзору при передаче заказчику актов о выполнении строительных работ внесли в указанные документы заведомо ложные сведения об объемах их выполнения.

Разница между фактически выполненными работами и указанными в официальных документах составляет 1,6 млн грн, то есть 44% от общей суммы финансирования.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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