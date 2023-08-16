Розкрадання 1,6 млн грн на ремонті парку «Почайна»: підозри отримали підрядник та інженер технагляду

Розбіжність між фактично виконаними роботами та зазначеними в офіційних документах склала 1,6 млн грн.

Фото: Київська міська прокуратура

Двох столичних посадовців підозрюють у заволодіння 1,6 млн грн під час ремонту парку "Почайна". Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, наприкінці 2020 року КП «Київський центр розвитку міського середовища» уклало договір з підрядником на здійснення капітальних будівельних робіт окремих комплексів парку «Почайна», а також договір на виконання робіт з технічного нагляду.

Загальна сума будівельних робіт склала 3,6 млн гривень.

З метою заволодіння коштами місцевого бюджету директор підрядної організації та спеціаліст з технічного нагляду при передачі замовнику актів про виконання будівельних робіт внесли до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів їх виконання.

Розбіжність між фактично виконаними роботами та зазначеними в офіційних документах складає 1,6 млн грн, тобто 44% від загальної суми фінансування.

Наразі триває досудове розслідування.

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