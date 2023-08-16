Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Раде рассказали, что сэкономили на компенсации нардепам стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера 17 млн грн

На оплате труда народных избранников и их помощников-консультантов сэкономили 10,65 млн грн.

Роксолана Пидласа зарегистрировала проект изменений в Госбюджет по увеличению расходов Минобороны и Нацгвардии

576 млн грн нужны для закупки специальной техники для разминирования.

Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

Речь не идет ни об освобождении от наказания, ни об автоматическом освобождении из-под стражи, – в Голосеевском суде прокомментировали резонанс вокруг дела об убийстве добровольца

Прокуратура квалифицировала действия двух обвиняемых по делу Алексея Щербины как хулиганство с применением огнестрельного оружия, а не как убийство.

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

  1. В Украине

Стало известно, когда полностью завершатся работы на монументе «Родина-Мать» в Киеве

09:15, 16 августа 2023
Работы по замене герба планируют завершить ко Дню государственного флага.
Стало известно, когда полностью завершатся работы на монументе «Родина-Мать» в Киеве
Фото: Минкультуры

В Киеве работы по замене герба на монументе «Родина-Мать» планируют завершить ко Дню государственного флага Украины – 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

«На монументе продолжаются работы над проектом «Тризуб Родины». Строители уже зашили плоскость щита металлом, и сейчас проходят работы по сварке пластин щита и Тризуба. Этапы работ производятся по графику. Проект планируется завершить ко Дню Государственного флага Украины», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео