Стало известно, когда полностью завершатся работы на монументе «Родина-Мать» в Киеве

Работы по замене герба планируют завершить ко Дню государственного флага.

Фото: Минкультуры

В Киеве работы по замене герба на монументе «Родина-Мать» планируют завершить ко Дню государственного флага Украины – 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

«На монументе продолжаются работы над проектом «Тризуб Родины». Строители уже зашили плоскость щита металлом, и сейчас проходят работы по сварке пластин щита и Тризуба. Этапы работ производятся по графику. Проект планируется завершить ко Дню Государственного флага Украины», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать».

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