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  1. В Украине

Житель Прикарпатья получил 15 лет тюрьмы за изнасилование ребенка

11:01, 16 августа 2023
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 6-летнюю девочку.
Житель Прикарпатья получил 15 лет тюрьмы за изнасилование ребенка

Суд признал виновным 53-летнего жителя Прикарпатья в изнасиловании малолетнего ребенка. Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что житель Надвирнянского района в октябре 2022 года в состоянии алкогольного опьянения пришел во двор к своим соседям и, увидев, что рядом с 6-летней девочкой нет родителей, заманил ее за хозяйственное здание и изнасиловал.

Учитывая, что мужчина был ранее судим за аналогичное преступление, прокурор призвал суд назначить насильнику максимальное наказание.

Ранее сообщалось, что житель Хмельницкой области проведет 15 лет в тюрьме за изнасилование дочери сожительницы.

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