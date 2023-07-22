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Житель Хмельницкой области проведет 15 лет в тюрьме за изнасилование дочери сожительницы

22:41, 22 июля 2023
Отчим несколько раз пытался изнасиловать падчерицу, а потом сделал это.
Житель Хмельницкой области проведет 15 лет в тюрьме за изнасилование дочери сожительницы
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В Хмельницкой области апелляционный суд оставил без изменений судебное решение суда первой инстанции в отношении жителя области за изнасилование малолетней дочери сожительницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина проведет за решеткой 15 лет.

Сообщается, что он, проживая совместно с женщиной и ее малолетними дочерьми, оставался с детьми, когда гражданская жена работала.

Однажды мать заметила неладное и догадалась о совершении в отношении ее 12-летней дочери неправомерных действий сексуального характера.

Когда начала расспрашивать испуганную девочку – оказалось, что это случилось с ней не в первый раз. Она призналась, что отчим несколько раз пытался ее изнасиловать и дважды это сделал.

Апелляционный суд согласился с утверждением прокурора, что назначенное наказание является справедливой мерой и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб осужденного и стороны защиты. Сейчас мужчина отбывает наказание.

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