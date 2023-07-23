Переселенцы смогут предоставлять справку ВПЛ для получения удостоверения водителя

Кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала Дія.

Источник фото: hsc.gov.ua

По действующим правилам для получения удостоверения водителя необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя. Однако эта норма усложняет получение водительского удостоверения гражданами, зарегистрированными на ВОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отмечают, что Постановлением КМУ от 2 мая 2023 года № 454 внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать удостоверения водителя без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.

Достаточно предоставить справку о взятии на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства.

Также, кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала Дія.

Ранее мы писали, некоторым ВПЛ с 1 сентября будет прекращена выплата денежной помощи: кого это касается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.