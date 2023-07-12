Некоторым ВПЛ с 1 сентября будет прекращена выплата денежной помощи: кого это касается

С 1 сентября выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия Постановления имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тысяч грн.

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Правительство приняло постановление, уточняющее параметры оказания помощи для ВПЛ. Так, с 1 сентября 2023 года, рассказывают в Минсоцполитики, помощь продолжается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продолжается для граждан, чье имущественное положение позволяет производить существенные расходы без помощи государства.

С 1 сентября выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия Постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупироваными, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

«Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет поставлен в известность», - подчеркнули в Минсоцполитики.

В то же время там отметили, что в случае несогласия можно обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

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