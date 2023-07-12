Апелляционная палата ВАКС не изменила размер залога для подозреваемого в получении взятки главы Тернопольского облсовета Михаила Головко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционные жалобы обвинения и защиты, оставив в силе решение ВАКС о мере пресечения для бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, которым подозреваемый в получении взятки глава Тернопольского облсовета Михаил Головко был взят под стражу с альтернативой внесения залога в 805,2 тысячи гривен. Соответствующее определение было вынесено по итогам судебного разбирательства 12 июля.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы как стороны обвинения, так и стороны защиты.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 июля 2023 года рассмотрела апелляционные жалобы стороны обвинения и защиты на определение следователя судьи ВАКС от 28 июня 2023 года о применении к председателю Тернопольского областного совета меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 805,2 тысяч гривен залога и возложением на него предусмотренных законом обязанностей. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны обвинения и защиты, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений», - отметили в суде.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 26 июня сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Автор: Ярослав Конощук

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