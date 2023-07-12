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Апеляційна палата ВАКС не змінила розмір застави для підозрюваного в отриманні хабара голови Тернопільської облради Михайла Головка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги обвинувачення та захисту, залишивши в силі рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для голови Тернопільської облради Михайла Головка.

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Апеляційна палата ВАКС не змінила розмір застави для підозрюваного в отриманні хабара голови Тернопільської облради Михайла Головка

15:48, 12 липня 2023
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги обвинувачення та захисту, залишивши в силі рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для голови Тернопільської облради Михайла Головка.
Апеляційна палата ВАКС не змінила розмір застави для підозрюваного в отриманні хабара голови Тернопільської облради Михайла Головка
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка було взято під варту з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень. Відповідну ухвалу було постановлено за підсумками судового розгляду 12 липня.

Таким чином суд відхилив апеляційні скарги як сторони обвинувачення так і сторони захисту

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 липня 2023 року розглянула апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 червня 2023 року про застосування до голови Тернопільської обласної ради запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення  805,2 тис. грн застави та покладанням на нього передбачених законом обов’язків. За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», - зазначили в суді.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 26 червня повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Автор: Ярослав Конощук 

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