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Укладено Меморандум про співпрацю між Восьмим ААС та Львівським національним університетом імені Франка

16:01, 12 липня 2023
Ректор Володимир Мельник з нагоди укладення Меморандуму висловив вдячність голові суду, суддям та усім працівниками Восьмого ААС за багаторічну співпрацю у справі створення умов для якісної практичної підготовки студентів ЛНУ ім. Франка.
Укладено Меморандум про співпрацю між Восьмим ААС та Львівським національним університетом імені Франка
Фото: 8ААС
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11 липня між Восьмим апеляційним адміністративним судом та Львівським національним університетом імені Івана Франка укладено Меморандум про партнерство та співпрацю. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Підписи під текстом Меморандуму поставили голова Восьмого ААС Олег Заверуха та ректор ЛНУ ім. Франка Володимир Мельник. Також на церемонії укладення Меморандуму були присутні заступник голови Восьмого ААС Віталій Затолочний та проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ЛНУ ім. Франка Сергій Різник.

Олег Заверуха під час свого виступу наголосив на тому, що впродовж останніх 4 років Восьмим ААС та ЛНУ ім. Франка спільно організовано та проведено близько 20 заходів науково-практичного та навчального спрямування.

Серед таких заходів міжнародні та національні науково-практичні конференції, всеукраїнські студентські дебати з адміністративного судочинства імені Юрія Панейка, рецензування освітніх програм для бакалаврського та магістерського рівнів освіти, забезпечення проходження студентами практики, стажування тощо. На переконання голови Восьмого ААС, підписання Меморандуму надасть можливість систематизувати форми та напрями співпраці між судом та університетом, а також поглибити їх.

«З метою підготовки висококваліфікованих юристів будемо створювати спільні з Університетом науково-дослідницькі групи, які будуть займатись питаннями аналізу судової практики та підготовкою висновків до законопроєктів. Для реалізації цієї мети бачу перспективу у створенні на базі Суду осередку навчально-практичної та/або науково-практичної діяльності (центру, лабораторії, консультативної ради тощо). Підписання цього Меморандуму є вагомим та символічним, оскільки Львівський національний університет імені Івана Франка є одним із провідних вузів України та Європи», - зазначив Олег Заверуха.

Ректор Володимир Мельник з нагоди укладення Меморандуму висловив вдячність голові суду, суддям та усім працівниками Восьмого ААС за багаторічну співпрацю у справі створення умов для якісної практичної підготовки студентів ЛНУ ім. Франка.

«Цей документ є, передовсім, наслідком наших численних спільних ініціатив, спрямованих і на якісну підготовку фахівців-юристів, і загалом на утвердження принципів верховенства права в українському суспільстві. Переконаний, що, поглиблюючи нашу співпрацю, ми робимо важливий крок до подальшого вдосконалення практичної складової в освітньому процесі студентів юридичного факультету, а відтак, закладаємо основу для розвитку всієї правової системи України», – висловив переконання Володимир Мельник.

Метою укладеного Меморандуму є консолідація зусиль Восьмого ААС та ЛНУ ім. Франка, які будуть спрямовані на ефективну співпрацю та обмін інформацією і досвідом, здійснення науково-дослідної та практичної діяльності у правозастосуванні та судочинстві, підвищення довіри до судової системи, підвищення ефективності освітнього процесу, підтримка активних та ініціативних студентів, а також надання їм допомоги у здобутті ґрунтовної освіти, практичних навичок та підвищення рівня професійної підготовки.

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