Заступника директора Київавтодор взяли під цілодобовий домашній арешт з браслетом

Рішення ухвалив Голосіївський районний суд міста Києва, задовольнивши у повному обсязі клопотання прокурорів.

Джерело фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ексдиректору одного зі столичних комунальних підприємств, який на даний час працює заступником директора КК «Київавтодор». Посадовець підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Рішення ухвалив Голосіївський районний суд міста Києва, задовольнивши у повному обсязі клопотання прокурорів. Строк дії ухвали до 6 вересня 2023 року включно.

Згідно з ухвалою, на підозрюваного також покладено обов’язки:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками КК «Київавтодор», комунального підприємства, яке він очолював, та підрядної організації;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, посадовцю повідомлено про підозру у межах кримінального провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

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