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Кабмін заборонив аптеками вказувати в рекламі ціни та порівнювати себе з конкурентами

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Кабмін заборонив аптеками вказувати в рекламі ціни та порівнювати себе з конкурентами

15:20, 12 липня 2023
Згідно з документом на вивісках і рекламах аптекам заборонено зазначати рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на наміри споживача придбати товар.
Кабмін заборонив аптеками вказувати в рекламі ціни та порівнювати себе з конкурентами
Зображення: freepik.com
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Кабінет Міністрів повернув обмеження щодо оформлення вивісок та зовнішніх рекламних конструкцій аптечних закладівб заборонивши аптекам вказувати ціни. Відповідне рішення закріплене постановою Уряду №699 від 11 липня. 

Згідно з документом, на вивісках і рекламах аптекам заборонено зазначати рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на наміри споживача придбати товар.

Крім того, не дозволяється вказувати інформацію, яка може ввести в оману споживача. Наприклад, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп. Також аптекам заборонено порівнювати себе з конкурентами.

Зазначені обмеження вже діяли у 2021 році, але їх виключили через рішення суду за позвом про використання торгової марки «Аптека оптових цін».

Однак через рік Касаційний адміністративний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив рішення на користь Кабінету Міністрів.

Згідно з рішенням суду, будь-яка діяльність, що вводить споживача в оману, визнається нечесною підприємницькою практикою і є забороненою. Це стосується ціни, наявності знижок або інших цінових переваг перед конкурентами.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на території трьох областей МОЗ та Держлікслужба моніторять ціни в аптеках.

Автор: Ярослав Конощук

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