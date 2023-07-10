На території трьох областей МОЗ та Держлікслужба моніторять ціни в аптеках: що відомо

Наразі моніторинг триває на території Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, які найбільш вразливі до можливих спалахів інфекційних хвороб.

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Як розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, підрив Каховської ГЕС росіянами спричинив суттєву загрозу виникнення інфекційних хвороб на прилеглих територіях і через це в аптеках суттєво зріс попит на препарати для шлунково-кишкового тракту.

Так, аби уникнути спекуляцій на ринку та підвищення цін на найбільш затребувані препарати, МОЗ ініціювало проведення Держлікслужбою моніторингу цін на лікарські засоби.

Наразі моніторинг триває на території Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, які найбільш вразливі до можливих спалахів інфекційних хвороб.

«Херсонщина, Миколаївщина та Одещина – області, які найбільше постраждали від терористичного акту росії – підриву дамби Каховської ГЕС. Цілком природним є зростання попиту на ліки на цих територіях. Для того, аби уникнути потенційно можливих маніпуляцій у вигляді необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, ми взяли ситуацію під контроль – Держлікслужба проводить щотижневий моніторинг. Ми розуміємо, що це трагедія не локальна, а загальноукраїнська. Ніякі зловживання тут неприпустимі. Наразі, за результатами моніторингу, ми не фіксуємо суттєвих коливань цін. Вдячний бізнесу, який усвідомлює свою соціальну відповідальність», – зазначив Віктор Ляшко.

Аналіз цін був проведений у 43 аптеках Херсонщини, Миколаївщини та Одещини.

За підсумками моніторингу, середній рівень закупівельних цін на препарати, які користуються найвищим попитом, – практично не змінився. Наразі він коливається в межах від - 0,69% до + 1,09%. Аналогічна ситуація і з цінами у роздрібній мережі. Мова про препарати, які споживачі найчастіше купують в аптеках у разі хвороб шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворювань.

Водночас рівень цін та асортимент на наркотичні лікарські засоби визначенні для моніторингу – не змінився, зазначають у МОЗ.

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