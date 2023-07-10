На территории трех областей Минздрав и Гослекслужба мониторят цены в аптеках: что известно

В настоящее время мониторинг продолжается на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей, которые наиболее уязвимы к возможным вспышкам инфекционных болезней.

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Как рассказали в Министерстве здравоохранения, подрыв Каховской ГЭС россиянами повлек за собой существенную угрозу возникновения инфекционных болезней на близлежащих территориях и из-за этого в аптеках существенно вырос спрос на препараты для желудочно-кишечного тракта.

Так, чтобы избежать спекуляций на рынке и повышения цен на наиболее востребованные препараты, Минздрав инициировал проведение Гослекслужбой мониторинга цен на лекарственные средства.

В настоящее время мониторинг продолжается на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей, которые наиболее уязвимы к возможным вспышкам инфекционных болезней.

«Херсонщина, Николаевщина и Одесщина – области, наиболее пострадавшие от террористического акта россии – подрыва дамбы Каховской ГЭС. Вполне естественным является рост спроса на лекарства на этих территориях. Для того чтобы избежать потенциально возможных манипуляций в виде необоснованного повышения цен на лекарственные средства, мы взяли ситуацию под контроль – Гослекслужба проводит еженедельный мониторинг. Мы понимаем, что эта трагедия не локальная, а общеукраинская. Никакие злоупотребления здесь недопустимы. В настоящее время, по результатам мониторинга, мы не фиксируем существенных колебаний цен. Благодарен бизнесу, осознающему свою социальную ответственность», – отметил Виктор Ляшко.

Анализ цен был проведен в 43 аптеках Херсонщины, Николаевщины и Одесщины.

По итогам мониторинга, средний уровень закупочных цен на препараты, которые пользуются наивысшим спросом, практически не изменился. Пока он колеблется в пределах от - 0,69% до + 1,09%. Аналогичная ситуация и по ценам в розничной сети. Речь идет о препаратах, которые потребители чаще всего покупают в аптеках в случае болезней желудочно-кишечного тракта и инфекционных заболеваний.

В то же время уровень цен и ассортимент на наркотические лекарственные средства определеные для мониторинга – не изменился, отмечают в Минздраве.

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