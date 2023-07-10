Растрата более $1,3 млн при ремонте вертолетов: перед судом предстанет бывший и.о. директора ГП «Промоборонэкспорт»

Расследование НАБУ и САП начали после передачи от СБУ в 2023 году дела по подследственности.

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Перед судом предстанет бывший и.о. директора ГП «Промоборонэкспорт» (входит в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром»). Как рассказали в Национальном антикоррупционном бюро Украины, должностное лицо обвиняют в растрате средств госпредприятия в сумме 1,34 млн долл. США.

«По данным следствия, в 2013 году между «Промоборонэкспортом» и одной из стран Северной Америки был заключен контракт о ремонте вертолетов МІ-17-1В. В октябре 2016 года после его завершения и проведения испытательных полетов «Промоборонэкспорт» заключил договор с иностранной компанией якобы для предоставления услуг по техническому осмотру двигателей и главных редукторов к вертолетам. При этом потребность в таких работах отсутствовала, а иностранная компания не имела соответствующего разрешения и квалификации. В дальнейшем глава ГП использовал свое служебное положение и подделал документы о якобы выполнении работ по техосмотру, которые на самом деле не выполнялись», - пишут в НАБУ.

Расследование этих фактов НАБУ и САП начали после передачи от СБУ в 2023 году дела по подследственности.

19 апреля 2023 года НАБУ и САП при оперативном сопровождении департамента контрразведки СБУ завершили расследование.

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