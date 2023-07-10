Розтрата понад $1,3 млн при ремонті вертольотів: перед судом постане колишній в.о. директора ДП «Промоборонекспорт»

Розслідування НАБУ і САП розпочали після передачі від СБУ у 2023 році справи за підслідністю.

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Перед судом постане колишній в.о. директора ДП «Промоборонекспорт» (входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром»). Як розповіли у Національному антикорупційному бюро України, посадовця обвинувачують у розтраті коштів держпідприємства у сумі 1,34 млн дол. США.

«За даними слідства, у 2013 році між «Промоборонекспортом» та однією з країн Північної Америки було укладено контракт щодо ремонту вертольотів МІ-17-1В. У жовтні 2016 року після його завершення та проведення випробувальних польотів «Промоборонекспорт» уклав договір із іноземною компанією начебто для надання послуг із технічного огляду двигунів та головних редукторів до вертольотів. При цьому потреба у таких роботах була відсутня, а іноземна компанія не мала відповідного дозволу та кваліфікації. Надалі очільник ДП використав своє службове становище та підробив документи про начебто виконання робіт з техогляду, які насправді не виконувались», - пишуть у НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після передачі від СБУ у 2023 році справи за підслідністю.

19 квітня 2023 року НАБУ і САП за оперативного супроводу департаменту контррозвідки СБУ завершили розслідування.

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