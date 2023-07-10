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Допомогу на оздоровлення деяких категорій дітей відтепер можна отримати без відвідування органів соцзахисту

20:57, 10 липня 2023
Йдеться про сім’ї, де є діти з інвалідністю, або багатодітні сім’ї з дітьми віком від 7 до 18 років з-поміж малозабезпечених.
Допомогу на оздоровлення деяких категорій дітей відтепер можна отримати без відвідування органів соцзахисту
Зображення: freepik.com
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Допомогу на оздоровлення деяких категорій дітей відтепер можна отримати без відвідування органів соцзахисту.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, йдеться про сім’ї, де є діти з інвалідністю, або багатодітні сім’ї з дітьми віком від 7 до 18 років з-поміж малозабезпечених.

Для цих категорій у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Київській областях запроваджено пілотний проєкт: фінансову допомогу для придбання путівки на оздоровлення вони можуть отримати без відвідування управлінь соцзахисту», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що сповіщення про право отримати кошти надходить у застосунок Дія. Отримавши його, представник сім’ї має звернутися до ПриватБанку за спеціальною карткою, на яку зараховуються кошти. Після їх отримання необхідно перейти на сайт у розділ «Пошук закладу» та обрати заклад для відпочинку.

Перевірити, чи є ваша родина в переліку зазначених категорій, а також докладніше дізнатися про пілотний проєкт можна за посиланням.

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