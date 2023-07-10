Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану

Паспорти-книжечки, до яких не було вклеєно фотокартку після досягнення особою 25 чи 45 років під час воєнного стану та за 30 днів до 24 лютого залишаються чинними як і ID-картки, строк дії яких сплив за 30 днів до 24 лютого та під час воєнного стану.

Депутати підтримали законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує схвалити за основу законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

У Верховному Суді пояснили, яка трансформація може чекати Велику Палату Верховного Суду

Нівелювати роботу Великої Палати без негативних наслідків для справ, де КАС ВС є першою інстанцією, неможливо, - Станіслав Кравченко.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

Кабмін взяв на себе зобов'язання щодо відновлення декларування активів, — представник МВФ в Україні

Уряд взяв на себе зобов'язання щодо просування найважливіших реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, у тому числі щодо декларування активів, боротьби з відмиванням грошей та САП.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Депутати підтримали законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

17:29, 10 липня 2023
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує схвалити за основу законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.
Депутати підтримали законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №9403 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у зв'язку із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яким пропонується остаточно скасувати штрафи за перебування у громадському транспорті без маски.

Як зазначається у пояснювальній записці Кабмін продовжив карантин до 30 червня.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я 05 травня 2023 року прийняла рішення про скасування статусу пандемії COVID-19. У зв’язку з цим були напрацьовані проєкти змін до законодавства, які передбачають виключення з нього норм, дія яких була розрахована на час карантину.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення та виключити норму про штрафні санкції за перебування без маски у громадському транспорті.

Чинна норма статті 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає, що перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Хоча, зважаючи, що носити маску вже тривалий час не обов’язково, то штрафні санкції, наразі, фактично не застосовуються. Пропонується скасувати їх де-юре.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін пропонує скасувати податкові зміни, запроваджені на час карантину COVID-19.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду