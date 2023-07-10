Африканські лідери закликають путіна продемонструвати «прагнення до миру» – ЗМІ

Відзначається, що ця вимога була передана путіну під час мирної місії африканських лідерів до Києва і москви в червні.

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Президент Сенегалу Маккі Салл в інтерв'ю «Financial Times» заявив, що африканські лідери закликали російського диктатора путіна «показати своє прагнення до миру» до того, як вони зберуться в санкт-петербурзі на російсько-африканський саміт наприкінці липня.

«До наступного саміту росія-Африка він (путін - ред.) повинен зробити деякі дії, щоб показати своє бажання рухатися вперед (до миру - ред.) навіть в гуманітарному плані», - сказав Салл.

Відзначається, що ця вимога була передана путіну під час мирної місії африканських лідерів до Києва і москви в червні.

За словами президента Сенегалу, подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну дітей, викрадених російськими окупантами, «можуть бути дуже добрим сигналом».

Відповідаючи на запитання, чи продемонстрував путін схильність до миру, Салл сказав: «Під час цього саміту, можливо, ми зможемо провести ще одну зустріч і досягти певного прогресу. Це те, на що ми сподіваємося».

При цьому президент Сенегалу сказав, що «Україна заявила, що росія повинна покинути окуповану територію, перш ніж вони зможуть вести переговори, і ми це розуміємо».

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