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Африканские лидеры призывают путина продемонстрировать «стремление к миру» – СМИ

17:26, 10 июля 2023
Отмечается, что это требование было передано путину во время мирной миссии африканских лидеров в Киев и москву в июне.
Африканские лидеры призывают путина продемонстрировать «стремление к миру» – СМИ
Источник фото: ОП
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Президент Сенегала Макки Салл в интервью «Financial Times» заявил, что африканские лидеры призвали российского диктатора путина «показать свое стремление к миру» до того, как они соберутся в санкт-петербурге на российско-африканский саммит в конце июля.

«До следующего саммита россия-Африка он (путин – ред.) должен совершить некоторые действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (к миру – ред.) даже в гуманитарном плане», - сказал Салл.

Отмечается, что это требование было передано путину во время мирной миссии африканских лидеров в Киев и москву в июне.

По словам президента Сенегала, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, похищенных российскими оккупантами, «могут быть очень хорошим сигналом».

Отвечая на вопрос, продемонстрировал ли путин склонность к миру, Салл сказал: «Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Это то, на что мы надеемся».

При этом президент Сенегала сказал, что «Украина заявила, что россия должна покинуть оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы это понимаем».

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