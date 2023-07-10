Речь идет о семьях, где есть дети с инвалидностью, или многодетные семьи с детьми в возрасте от 7 до 18 лет среди малообеспеченных.

Изображение: freepik.com

Помощь на оздоровление некоторых категорий детей теперь можно получить без посещения органов соцзащиты.

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, речь идет о семьях, где есть дети с инвалидностью, или многодетные семьи с детьми в возрасте от 7 до 18 лет среди малообеспеченных.

Для этих категорий в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Киевской областях введен пилотный проект: финансовую помощь для приобретения путевки на оздоровление они могут получить без посещения управлений соцзащиты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомление о праве получить денежные средства поступает в приложение Дія. Получив его, представитель семьи должен обратиться в ПриватБанк за специальной картой, на которую зачисляются средства. После их получения необходимо перейти на сайт в раздел «Поиск заведения» и выбрать заведение для отдыха.

Проверить, есть ли ваша семья в перечне указанных категорий, а также подробнее узнать о пилотном проекте можно по ссылке.

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